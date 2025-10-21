Чисора ведет переговоры с соперником для юбилейного боя

Британский ветеран определился с оппонентом на следующий поединок.

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) нашел себе соперника на ближайший бой, который должен стать для него юбилейным 50-м в карьере.

Британский боксер может встретиться в ринге с американцем Джарреллом Миллером (26-1-2, 22 КО).

Читай также: Назван соперник Чисоры для юбилейного боя

Ранее сообщалось, что стороны уже якобы подписали контакты на поединок, но, как утверждает The Ring, в данный момент команды боксеров пока ведут переговоры.

Бой должен состояться 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет поединок британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы.

Ранее сообщалось, что Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!