iSport.ua
Русский Українська

Чисора ведет переговоры с соперником для юбилейного боя

Британский ветеран определился с оппонентом на следующий поединок.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) нашел себе соперника на ближайший бой, который должен стать для него юбилейным 50-м в карьере.

Британский боксер может встретиться в ринге с американцем Джарреллом Миллером (26-1-2, 22 КО).

Читай также: Назван соперник Чисоры для юбилейного боя

Ранее сообщалось, что стороны уже якобы подписали контакты на поединок, но, как утверждает The Ring, в данный момент команды боксеров пока ведут переговоры.

Бой должен состояться 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет поединок британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы.

Ранее сообщалось, что Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Джаррелл Миллер

Статьи по теме

Назван соперник Чисоры для юбилейного боя Назван соперник Чисоры для юбилейного боя
Чисора получил соперника для юбилейного боя Чисора получил соперника для юбилейного боя
Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара
Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:48
Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу
Лига Чемпионов21:25
Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом
Бокс20:59
Усик определился со следующим соперником
Европа20:28
Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду
Лига конференций19:52
Шахтер и Динамо получили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций
Лига конференций19:25
Будущий соперник Шахтера испытывает проблемы с главным тренером
Бокс18:58
Чисора ведет переговоры с соперником для юбилейного боя
Европа18:56
Погба близок к возвращению на поле спустя два года
Бокс18:35
Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с Итаумой
Европа18:30
Мареска прокомментировал частые красные карточки своих игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK