Назван соперник Чисоры для юбилейного боя
Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) получил соперника на ближайший бой, который станет для него юбилейным 50-м в карьере.
Как утверждает No Smoke Boxing, 41-летний британец встретится в ринге с 37-летним американцем Джарреллом Миллером (26-1-2, 22 КО).
По информации источника, стороны уже подписали контракты на бой.
‼️CHISORA VS MILLER SIGNED‼️— Visit NoSmokeBoxing.com 🥊 (@NoSmokeBoxing) October 18, 2025
Jarrell Miller has signed on to be Derek Chisora's 50th opponent, fight scheduled for December in Manchester! pic.twitter.com/tTM6eLoSsb
Поединок должен состояться 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы.
Отметим, недавно сообщалось, что на бой с Чисорой согласился Чжан Чжилей.
