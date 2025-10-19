iSport.ua
Назван соперник Чисоры для юбилейного боя

Британский ветеран свой 50-й поединок проведет в декабре в Манчестере.
Сегодня, 14:05       Автор: Игорь Мищук
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) получил соперника на ближайший бой, который станет для него юбилейным 50-м в карьере.

Как утверждает No Smoke Boxing, 41-летний британец встретится в ринге с 37-летним американцем Джарреллом Миллером (26-1-2, 22 КО).

Читай также: Чисора отказался от боя с Итаумой, узнав размер гонорара

По информации источника, стороны уже подписали контракты на бой.

Поединок должен состояться 13 декабря на арене Co-op Live в Манчестере в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой британского проспекта супертяжелого веса Мозеса Итаумы.

Отметим, недавно сообщалось, что на бой с Чисорой согласился Чжан Чжилей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дерек Чисора Джаррелл Миллер

