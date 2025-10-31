"Нужно быть в лучшей форме в жизни": Чисора ответил, есть ли шансы у Уордли против Усика

Британский представитель супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мыслями о возможном бое абсолюта дивизиона Александра Усика (24-0, 15 КО) против временного чемпиона WBO Фабио Уордли.

По его словам, украинский боксер должен одержать в этом поединке досрочную победу еще до середины противостояния.

"Если он будет драться с Усиком, Александр нокаутирует его меньше чем за шесть раундов, потому что Усик заставит его работать тогда, когда он не захочет. Усик - это зверь.

Уордли должен быть значительно в лучшей физической форме, чем сейчас. Надо быть в форме. Здесь не о специальных боксерских навыках речь. Нужно держаться на уровне с ним, быть морально готовым. Большинство людей думают, что выйдут туда и сделают это, но нет. Усик заставит тебя двигаться, заставит работать, заставит думать, и это истощает твою энергию. Одна минута он здесь, следующая - там, он атакует, продолжает доставать тебя. А в следующую минуту ты хочешь идти вперед - и бум, он наносит мощный удар.

Если Уордли получит этот бой, считаю, ему нужно быть в лучшей форме в жизни. Но я думаю, что он не получит этот бой, потому что Усик попросит больше денег. Надо честно смотреть на вещи: Усик получил очень много за бой с Тайсоном Фьюри. Потом он получил деньги за бой с Даниэлем Дюбуа. Он просто идет туда, где деньги. Ни один из этих парней не имел шансов", - сказал Чисора в комментарии The Sun Sport.

Ранее сообщалось, что Уордли может защитить титул WBO против проспекта, если не получиться подраться с Усиком.

