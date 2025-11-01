iSport.ua
Команда Пола начала активные поиски замены Джервонте

Из-за новых проблем с законом у Дэвиса бой оказался под угрозой.
Сегодня, 14:41       Автор: Игорь Мищук
Джервонта Дэвис и Джейк Пол / Getty Images
Джервонта Дэвис и Джейк Пол / Getty Images

Команда боксирующего блогера Джейка Пола занялась поисками нового соперника для ближайшего боя вместо обладателя пояса WBA в легком весе Джервонты Дэвиса, которого в очередной раз обвинили в домашнем насилии.

Как сообщает журналист Крис Манникс, оппонентом шоумена может стать Райан Гарсия, но рассматриваются и другие варианты.

Читай также: Джейк Пол - о возможном поединке с Джошуа: "Было бы прикольно принять сражение"

"Представители Джейка Пола сделали предложение Райану Гарсии о бое в декабре, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Гарсия не единственный соперник, к которому обратилась команда Пола, поскольку они активно ищут замену Джервонте Дэвису", - написал он в сети X.

Напомним, что выставочный бой Пола с Дэвисом запланирован на 14 ноября в Майами, однако поединок оказался под угрозой после того, как бывшая девушка чемпиона WBA обвинила его в избиении.

