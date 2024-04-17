Чемпион мира вернулся к футболу в 58 лет

Легенда сборной Бразилии и чемпион мира 1994 года Ромарио решил возобновить карьеру.

58-летний экс-футболист в последние годы занимал должность президента клуба Америка, выступающего во втором дивизионе Рио-де-Жайнеро.

Там же играет сын легендарного нападающего Ромариньо. Успехов отца он не сумел достичь, проведя разве что пару матчей за Васко-да-Гаму, а в марте этого года присоединился к Америке.

Именно Ромариньо стал причиной возвращения 58-летнего Ромарио на футбольное поле, бразилец заявил, что очень хочет сыграть вместе с сыном. Футболист будет получать символическую зарплату, которое будеть возвращать в клуб в качестве пожертований.

"Пришло время, ребята! Я готов попытаться помочь моей любимой Америке в нескольких матчах, а также, конечно же, исполнить свою мечту - разделить поле с моим сыном", - написал Ромарио в Твиттере.

Ранее также сообщалось, что коллекция часов другой легенды спорта будет продана на аукционе.

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