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Автоспорт

Коллекция часов Шумахера на 4 миллиона долларов будет выставлена на аукционе

Для продажи предоставят восемь аксессуаров из личной коллекции "Красного барона".
Сегодня, 15:55
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

В мае, за неделю до Гран-при Эмилии-Романьи, аукционный дом Christie’s выставит на аукционе в Женеве подборку часов из личной коллекции семикратного чемпиона мира Формулы 1 Михаэля Шумахера, сообщает Motorrsport

Главным лотом аукциона станут уникальные Platinum Vagabondage 1, которые был сделаны по специальному заказу для немецкого пилота в качестве личного подарка от бывшего руководителя Феррари Жана Тодта.

Часы украшены символами, представляющими мировые титулы немца, дизайн его шлема и эмблему "Гарцующего коня Феррари". На них выгравировано послание Тодта Шумахеру к Рождеству 2004 года.

По оценкам Christie's, часы могут стоить от 1,2 до 2,2 миллиона долларов.

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Еще один интересный предмет — персонализированные часы Audemars Piguet, которые Тодт заказал Шумахеру на Рождество в 2003 году в честь шестого выигранного титула.

Источник: Motorsport/motorsport.com

На них изображен красный гоночный шлем Михаэля. Оценочная стоимость этих часов составляет от 170 000 до 280 000 фунтов.

Третьи часы, которые выделяются, — это Rolex Daytona Paul Newman, принадлежавшие Шумахеру, стоимость которых составляет от 230 000 до 440 000 долларов. Это образец самого узнаваемого и известного стального хронографа от часового производителя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаэль Шумахер

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