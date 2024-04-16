Ред Булл предлагал Норрису занять место Переса, Алонсо и Хэмилтон просились, но им отказали

Журналист Формулы 1 поделился инсайдами того, как развивалась ситуация вокруг роли будущего напарника Макса Ферстаппена.

Во время зимнего перерыва Шарль Леклер и Ландо Норрис продлили контракты с Феррари и МакЛареном соответственно. Затем Скудерия объявила о подписании Льюиса Хэмилтона, который перейдет в итальянскую команду в 2025 году.

Однако незадолго до этих событий у одного из них была возможность получить место в Ред Булл, на которое также претендовал Фернандо Алонсо.

Как сообщает PlanetF1 со ссылкой на уважаемого журналиста Формулы 1 Марка Хьюза, "быки" связывались с Норрисом и предлагали ему место Серхио Переса.

Он также отметил, что ни Леклер, ни Хэмилтон, ни Алонсо не получали предложение от австрийской команды. Причем чемпионы сами спрашивали насчет возможности стать напарником Макса Ферстаппена, но им отказали.

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Хьюз не забыл указать на то, что у Алонсо нет места в Ред Булл, пока там находится Ферстаппен.

Напомним, что несколькими днями ранее было объявлено о том, что Фернандо Алонсо заключил новый контракт с Астон Мартин.

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