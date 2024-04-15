Руководитель Альпин опроверг информацию о возможной продаже команды
Несколькими днями ранее появилась информация, что Альпин может задуматься о продаже своей команды Формулы 1 из-за неудовлетворительных результатов, которые негативно влияют на продажи автомобилей.
Однако с опровержением данных сообщений выступил руководитель французского коллектива Бруно Фамин, заявивший, что команда не продается.
"У нас есть реальный проект с Альпин. У нас есть проект по повышению узнаваемости бренда Альпин во всем мире через автоспорт и Формулу 1 в частности", - цитирует Фамина официальный сайт Ф1.
"Мы имеем полную поддержку высшего руководства. Команда абсолютно точно не продается. Мы продолжим стремиться к достижению наших целей".
Читай также: МакЛарен ожидает очень сложный для себя Гран-при Китая
После четырех стартовых этапов сезона-2024 Альпин занимает последнее место Кубка конструкторов, не заработав ни одного очка.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!