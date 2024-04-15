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Автоспорт

Руководитель Альпин опроверг информацию о возможной продаже команды

Несмотря на ужасные результаты и провалы в разработке болида, коллектив останется под владением французского бренда.
Вчера, 23:33
Бруно Фамин / Getty Images
Бруно Фамин / Getty Images

Несколькими днями ранее появилась информация, что Альпин может задуматься о продаже своей команды Формулы 1 из-за неудовлетворительных результатов, которые негативно влияют на продажи автомобилей.

Однако с опровержением данных сообщений выступил руководитель французского коллектива Бруно Фамин, заявивший, что команда не продается.

"У нас есть реальный проект с Альпин. У нас есть проект по повышению узнаваемости бренда Альпин во всем мире через автоспорт и Формулу 1 в частности", - цитирует Фамина официальный сайт Ф1.

"Мы имеем полную поддержку высшего руководства. Команда абсолютно точно не продается. Мы продолжим стремиться к достижению наших целей".

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После четырех стартовых этапов сезона-2024 Альпин занимает последнее место Кубка конструкторов, не заработав ни одного очка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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