МакЛарен ожидает очень сложный для себя Гран-при Китая

Фанатам британского коллектива не стоит настраивать себя на положительные эмоции от следующего этапа Формулы 1.

В пятницу, 19 апреля, в Китае стартует пятый гоночный этап Формулы 1 сезона-2024.

Руководитель МакЛарен Андреа Стелла сразу же предупредил всех, что команда будет испытывать серьезные проблемы с темпом из-за особенностей конфигурации автодрома в Шанхае.

"Я должен сказать, что в первой части сезона трасса Китая беспокоит меня больше всего с точки зрения конкурентоспособности", — цитирует Стеллу Motorsport.

"Там так много медленных поворотов, шпилек. Даже во втором и третьем поворотах ты проводишь очень много времени".

"Пока что нам не удалось достаточно улучшить машину в таких медленных и среднескоростных длинных поворотах. Поэтому с точки зрения конкурентоспособности я ожидаю более сложной ситуации, чем в предыдущих гонках сезона".

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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех гоночных сессий будущего уик-энда в Китае, который вернулся в календарь Формулы 1.

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