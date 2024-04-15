iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Астон Мартин останется в Формуле-1 до 2030 года

Автопроизводитель продлил контракт с одноименной командой.
Сегодня, 16:35
Астон Мартин / astonmartinf1.com / Getty Images
Астон Мартин / astonmartinf1.com / Getty Images

Астон Мартин объявил, что останется в Формуле-1 минимум до 2030 года.

Британский автопроизводитель и титульный спонсор одноименной команды продлил контракт с конюшней до 2030 года.

Кроме того компания выкупила еще 20 % акций компании, вложив в них около 25 млн долларов.

Интересно, что владелец команды Лоренс Стролл также владеет частью самого Астон Мартин.

Напомним, ранее команда также продлила контракт с Фернандо Алонсо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Мартин

Статьи по теме

Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
Алонсо: Если пойму, что уже не тяну уровень Ф1, я буду первым, кто об этом скажет Алонсо: Если пойму, что уже не тяну уровень Ф1, я буду первым, кто об этом скажет
Амбассадор Астон Мартин: Наш план А, Б и В - это Алонсо Амбассадор Астон Мартин: Наш план А, Б и В - это Алонсо
Алонсо - о своей обороне на Гран-при Японии: Наверное, меня дисквалифицируют на остаток сезона Алонсо - о своей обороне на Гран-при Японии: Наверное, меня дисквалифицируют на остаток сезона
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Футбол сегодня: два матча УПЛ, Челси - Эвертон, поединки Ла Лиги и Серии А
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов19:40
Манчестер Сити - Реал: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Европа19:36
"Я счастлив": главный тренер Интера прокомментировал ситуацию с новым контрактом
Лига Чемпионов19:25
Боруссия Д - Атлетико: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
Европа19:19
Айнтрахт Ф не воспользуется опцией выкупа контракта хавбека Манчестер Юнайтед
Лига Чемпионов19:06
Барселона - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 16.04.2024
Формула 119:03
МакЛарен ожидает очень сложный для себя Гран-при Китая
Лига Чемпионов18:50
Боруссия Д - Атлетико: прогноз на матч Лиги чемпионов 16.04.2024
18:32
Украиина разгромно проиграла Бразилии на межународном турнире по футзалу
НБА18:30
Лидер Оклахомы надеется выиграть награду MVP регулярного сезона
Лига Чемпионов18:24
Барселона - ПСЖ: прогноз на матч Лиги чемпионов 16.04.2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK