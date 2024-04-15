Астон Мартин останется в Формуле-1 до 2030 года

Астон Мартин объявил, что останется в Формуле-1 минимум до 2030 года.

Британский автопроизводитель и титульный спонсор одноименной команды продлил контракт с конюшней до 2030 года.

Кроме того компания выкупила еще 20 % акций компании, вложив в них около 25 млн долларов.

Интересно, что владелец команды Лоренс Стролл также владеет частью самого Астон Мартин.

Напомним, ранее команда также продлила контракт с Фернандо Алонсо.

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