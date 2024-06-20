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Неподкупный: Один из лучших бомбардиров чемпионата Франции отказался от переезда в Саудовскую Аравию

Ляказетт хочет остаться в родном клубе.
Сегодня, 16:18
Александр Ляказетт / Getty Images
Александр Ляказетт / Getty Images

Нападающий Лиона Александр Ляказетт решил остаться в клубе, несмотря на предложение из Саудовской Аравии на 30 миллионов евро за 2 года.

По данный издания L'Équipe, 33-летний футболист отказался, так как хочет сыграть с Лионом в еврокубках после годичного перерыва.

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Его контракт с клубом истекает следующим летом. Лион мог бы заработать 10 миллионов евро на трансфере ветерана.

В минувшем сезоне на счету француза 19 голов и 2 ассиста в 29 матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион Саудовская Аравия Александр Ляказетт

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