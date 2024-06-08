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Трио звездных форвардов Серии А вошло в сферу интересов топ-клубов Саудовской Аравии

Несколько игроков из итальянского чемпионата могут перебраться в новые команды.
Сегодня, 14:36
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Саудовские топ-клубы хотят усилить свои звенья атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sky Sports, в сферу Аль-Хиляля, Ан-Насра, Аль-Иттихада и Аль-Ахли попало трио звездных нападающих из Серии А, а именно Ромелу Лукаку, который провел прошлый сезон в Роме, Виктор Осимген из Наполи и Лаутаро Мартинес из Интера.

По состоянию на сейчас единственным реальным претендентом на переход в Саудовскую Аравию является Лукаку. Лаутаро Мартинес вскоре продлит контракт с Интером, а Виктор Осимген может выбрать другой вариант продолжения карьеры и также ожидается, что Наполи будет просить за него огромные деньги.

Напомним, ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия определился с будущим .

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