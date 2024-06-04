Экс-форвард Арсенала договорился с саудовским клубом

Нападающий Лиона Александр Ляказетт близок к смене клубной прописки, пишет Foot Mercato.

33-летний форвард решил заработать перед завершением карьеры и отправиться доигрывать в Саудовскую Аравию.

Ляказетт уже договорился о контракте с новичком местного чемпионата Аль-Кадисией. Сейчас клуб ведет переговоры с Лионом.

Отметим, что 33-летний Ляказетт стал вторыми лучшим бомбардиром чемпиона Франции, забив 19 мячей в 29 матчах.

Ранее также сообщалось, когда состоится презентация Килиана Мбаппе в мадридском Реале.

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