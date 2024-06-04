Реал определился с датой презентации Мбаппе
Француз официально предстанет перед фанатами "сливочных" в июле.
Нападающий Килиан Мбаппе совсем скоро станет игроком Реала. Об этом сообщает издание L’Equipe.
Мадридский клуб объявил о пятилетнем контракте с французом. Презентация игрока пройдет после Евро-2024, ориентировочно 15 или 16 июля, в зависимости от выступления сборной.
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Реал ожидает 80 тысяч зрителей на Сантьяго Бернабеу, где планируется показать лучшие моменты игры Мбаппе и, возможно, фейерверк-шоу.
Напомним, Килиан за один сезон будет зарабатывать 15 миллионов евро. Нападающий заключил соглашение с Реалом до лета 2029 года.
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