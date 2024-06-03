Мбаппе позвонил Пересу после подписания контракта
Француз выразился несколькими словами.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе официально перешел в Реал.
Как сообщает Defensa Central, после официального объявления о переходе Мбаппе сразу позвонил президенту Реала Флорентино Пересу.
"Президент, я сейчас переполнен эмоциями".
Килиан заключил контракт с Реалом до лета 2029 года.
Ранее стало известно, сколько Мбаппе будет получать в Реале.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!