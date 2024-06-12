Бавария готовится к уходу своих ветеранов

Томас Мюллер и Мануэль Нойер могут уйти уже следующим летом.

Руководство мюнхенской Баварии ожидает, что ветераны команды скоро повесят бутсы на гвоздь, пишет Bulinews.

В клубе практически уверены, что следующим летом команду покинут Мануэль Нойер и Томас Мюллер, и уже идет подготовка по их замене.

34-летний Томас Мюллер всю свою карьеру посвятил Баварии, отыграв за клуб 707 матчей, в которых забил 242 гола и отдал 268 ассистов.

38-летний Нойер же присоединился к клубу в 2011 году, и с тех провел 521 матч за клуб.

При этом клуб довольно позитивно настроен касательно будущего расставания, так как это позволит серьезно разгрузить зарплатную ведомость. Оба игрока получают по примерно 20 млн евро в год.

Ранее хавбек Баварии выразил желание выиграть Лигу чемпионов с клубом.

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