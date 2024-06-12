Хавбек Баварии: Ни одна команда не является непобедимой - даже Реал с Мбаппе

Полузащитник Баварии Джамал Мусиала признался, что надеется выиграть Лигу чемпионов с мюнхенским клубом.

Хавбек считает, что это вполне достижимая цель, ведь непобедимым команд не существует. Однако сейчас команде нужно привыкнуть к новой системе Венсана Компани.

"Выиграть Лигу чемпионов с Баварией? Да, это возможно. Потому что ни одна команда не является непобедимой. Даже Реал с Мбаппе. Я бы не вышел на матч с Мадридом с мыслями о том, что у нас нет шансов. У нас есть состав, с которым мы можем побороться за победу в Лиге чемпионов.

Я хочу сделать все возможное, чтобы трофей Лиги чемпионов вернулся в Мюнхен, предпочтительно, чтобы это произошло в финале на Альянц-Арене в 2025 году. Но для этого нам сначала нужно наладить хорошее взаимодействие друг с другом и привыкнуть к новым идеям и новой системе Венсана Компани.

Но в данный момент я думаю только о Евро и о том, чтобы добиться успеха на нем", - цитирует немецкого игрока AS.

Ранее также сообщалось, что Реал решил избавиться от одного из игроков.

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