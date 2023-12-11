Кейн считал Манчестер Юнайтед своим главным приоритетом прошлым летом

Однако руководство Тоттенхэма и нерешительность самих манкунианцев поставили крест на потенциальном переезде форварда на Олд Траффорд.

Минувшим летом Харри Кейна связывали с переходом либо в Баварию, либо в Манчестер Юнайтед.

В итоге 30-летний англичанин оказался в Мюнхене, где по ходу нынешнего сезона он продолжает бить рекорды, но уже немецкого чемпионата.

Однако, как сообщает Daily Mail, приоритетом для него были именно манкунианцы. Трансфер в МЮ был взаимным желанием, так как его хотел подписать Эрик тен Хаг.

Частично вина в несостоявшемся трансфере лежит на Дэниэле Леви. Он находился под давлением владельца Тоттенхэма Джо Льюиса, который требовал немедленной продажи игрока, ведь тот отказывался подписывать новый контракт.

Леви сообщил Манчестеру, что он не намерен продавать свой главный актив какому-либо клубу АПЛ. В Юнайтед решили поверить его словам, учитывая опыт прошлых лет.

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К тому же поджимал бюджет. Если бы не финансовый фэйр-плей, "красные дьяволы" рискнули бы. Однако они не могли отложить переговоры по Мэйсону Маунту и Андре Онана - после опыта трансферов Каземиро и Антони, МЮ хотел оформить переходы в начале лета.

МЮ считал, что Маунт – это сделка "сейчас или никогда", поскольку у него оставался всего год по контракту с Челси. Онана стал необходимостью после того, как тен Хаг принял решение не продлевать Давида Де Хеа.

Покупка нового вратаря также положила конец любым мыслям о подписании двух нападающих за одно трансферное окно - Манчестер рассматривал возможность приобретения Кейна и Эвана Фергюсона из Брайтона, который оценивался в 55 миллионов фунтов.

Источник: Getty Images

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Но другой проблемой стала зарплата Кейна, которую один из источников назвал "деньгами Криштиану Роналду". Известно, что зарплата Кейна в Мюнхене составляет 500 тысяч фунтов, включая подписной бонус и дальнейшие бонусы за успехи.

Юнайтед посчитал, что это слишком большие деньги для игрока, которому летом исполнилось 30 лет, и который будет иметь небольшую стоимость при перепродаже под конец срока действия контракта.

Решение отказаться от этого трансфера было принято довольно рано, чтобы убить их интерес, и возможность подачи предложения о покупке Кейна никогда не рассматривалась.

Харри был готов отыграть последний год контракта с Тоттенхэмом, чтобы перейти в МЮ бесплатно, но после трансфера Расмуса Хойлунда англичанин понял, что единственным вариантом для него осталась Бавария.

Источники из Манчестера сообщают, что у них нет никаких сожалений о сделанном выборе. В то время, как Кейн уже забил 18 голов в Бундеслиге, Хойлунд до сих пор не может отметиться дебютным голом в АПЛ.

Во вторник, 12 декабря, Харри Кейн все же окажется на Олд Траффорд, но в качестве игрока Баварии, так как "ротен" приедут в Манчестер на матч шестого тура Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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