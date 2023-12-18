Лунин или Кепа: Анчелотти ответил, кого считает основным голкипером Реала

Наставник "сливочных" сделал заявление о борьбе за место в воротах мадридской команды.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о конкуренции за место в воротах команды между Андреем Луниным и Кепой Аррисабалагой в отсутствие травмированного основного голкипера Тибо Куртуа.

Итальянский специалист коротко ответил на вопрос, кому отдает предпочтение, не став выделять кого-то одного.

"Лунин - один из двух основных вратарей, которые у нас есть. Другой - Кепа", - приводит слова Анчелотти официальный сайт мадридцев.

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Отметим, что в этом сезоне Лунин провел за Реал во всех турнирах девять матчей, в которых пропустил шесть голов, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Кепа, который недавно восстановился после травмы, в текущей кампании принял участие в 14 поединках, пропустил 12 голов и шесть матчей отыграл "на ноль".

Напомним, накануне Реал с Луниным одержал разгромную победу над Вильярреалом в чемпионате Испании.

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