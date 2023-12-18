Лунин - худший игрок Реала в матче с Вильярреалом

В рамках 17-го тура чемпионата Испании Реал встретился с Вильярреалом и победил со счетом 4:1.

Украинец Андрей Лунин провел не лучший свое поединок и по версии сайта WhoScored стал худшим игроком в составе "сливочных". Украинец получил оценку в 6.0 балла.

Лунин не сделал ни одного сейва в данном поединке, а его показатель голов, которые были предотвращены составил - 0.16.

На счету Андрея 90% точных передач, один вынос и один удачный выход к мячу.

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