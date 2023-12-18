iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин - худший игрок Реала в матче с Вильярреалом

Украинец провел не лучший свой поединок.
Сегодня, 00:40
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Испании Реал встретился с Вильярреалом и победил со счетом 4:1.

Украинец Андрей Лунин провел не лучший свое поединок и по версии сайта WhoScored стал худшим игроком в составе "сливочных". Украинец получил оценку в 6.0 балла.

Лунин не сделал ни одного сейва в данном поединке, а его показатель голов, которые были предотвращены составил - 0.16.

На счету Андрея 90% точных передач, один вынос и один удачный выход к мячу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал вильярреал Андрей Лунин

Статьи по теме

Реал с Луниным разгромно победил Вильярреал Реал с Луниным разгромно победил Вильярреал
Легенда Реала покинет клуб в конце этого сезона Легенда Реала покинет клуб в конце этого сезона
"Мы не торопимся": Анчелотти высказался о своем будущем в Реале "Мы не торопимся": Анчелотти высказался о своем будущем в Реале
Трубин - лучший игрок матча Бенфика - Брага Трубин - лучший игрок матча Бенфика - Брага
Помочь журналистам

Видео

Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера
Как Беланов выиграл Золотой Мяч, обойдя Линекера

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа01:05
Трубин - лучший игрок матча Бенфика - Брага
Европа00:40
Лунин - худший игрок Реала в матче с Вильярреалом
Европа00:11
Реал с Луниным разгромно победил Вильярреал
Вчера, 23:47
Европа23:47
Интер не без проблем в большинстве справился с Лацио
Европа и мир23:27
Украина из-за поражения Словении не смогла выйти в дивизион 1А молодежного ЧМ по хоккею
Европа22:59
Защитник Реала получил тяжелую травму в матче чемпионата Испании
Европа22:51
Рой Кин мощно ответил ван Дейку на слова о "превосходстве" Ливерпуля над МЮ
Европа22:35
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа22:26
Бавария продолжает гнаться за Байером благодаря разгромной победе над Штуттгартом
Украина22:24
Суперлига: Черкасские Мавпы обыграли Старый Луцк, БИПА уступил Киев-Баскет
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK