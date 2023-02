Де Хеа побил рекорд Шмейхеля по "сухим" матчам за Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл со счетом 2:0 и стал обладателем кубка лиги-2022/23.

Это стало возможным не только благодаря голам Каземиро и Маркуса Рэшфорда, но и блестящей игре Давида Де Хеа. Несмотря на то, что "сороки" попали в створ ворот всего два раза, это были очень опасные моменты, с которыми 32-летний испанец справился.

Эта игра на "ноль" стала для Де Хеа 181-й в составе Манчестер Юнайтед, что позволило ему стать новым рекордсменом клуба, сообщает официальный аккаунт манкунианцев в Twitter.

⭐️ In a league of his own ⭐️@D_DeGea has now kept the most clean sheets in United history 🤯⛔️#MUFC pic.twitter.com/i1bYPwNQEK