Манчестер Юнайтед выиграл первый трофей с 2017 года

"Красные дьяволы" не поднимали над головой кубок со времен Жозе Моуриньо.

На Уэмбли в финальном поединке кубка лиги-2022/23 Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл со счетом 2:0.

Голы Каземиро и Маркуса Рэшфорда позволили Эрику тен Хагу выиграть первый кубок во главе манкунианцев в свой первый год работы в Манчестере.

Данный трофей стал для красной части Манчестера первым с 2017 года.

Тогда команда под руководством Жозе Моуриньо в этот же день, 26 февраля, обыграла Саутгемптон в финале кубка лиги со счетом 3:2. Затем 24 мая в финале Лиги Европы Юнайтед победил Аякс 2:0.

Благодаря победе над Ньюкаслом, Манчестер Юнайтед завоевал свой шестой кубок лиги, что является третьим результатом турнира. Рекордсменом соревнования является Ливерпуль, на счету которого девять побед. На один кубок меньше у Манчестер Сити.