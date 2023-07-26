Известный фанат Роналду пытался заставить Неймара выполнить фирменное празднование Криштиану
Бразилец быстро раскусил планы блогера.
Известный стример IShowSpeed встретился в Японии с нападающим ПСЖ Неймаром.
Блогер сходу попросил бразильца сделать фирменное празднование своего любимого футболиста Ан-Насра Криштиану Роналду: "Siuuu".
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Неймар отказался это делать и сходу предположил, что IShowSpeed приехал не к нему на встречу, а к португальцу, который также сейчас находится в стране в предсезонном турне.
Speed: “I came here to see you."— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) July 25, 2023
Neymar: "You came here for Ronaldo.”
😂❤️
pic.twitter.com/XuUcqCsGlK
Напомним, в очном противостоянии ПСЖ и Ан-Насра стороны не смогли выявить сильнейшего.
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