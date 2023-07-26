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Известный фанат Роналду пытался заставить Неймара выполнить фирменное празднование Криштиану

Бразилец быстро раскусил планы блогера.
Сегодня, 19:53
IShowSpeed и Неймар / Instagram
IShowSpeed и Неймар / Instagram

Известный стример IShowSpeed встретился в Японии с нападающим ПСЖ Неймаром.

Блогер сходу попросил бразильца сделать фирменное празднование своего любимого футболиста Ан-Насра Криштиану Роналду: "Siuuu".

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Неймар отказался это делать и сходу предположил, что IShowSpeed приехал не к нему на встречу, а к португальцу, который также сейчас находится в стране в предсезонном турне.

Напомним, в очном противостоянии ПСЖ и Ан-Насра  стороны не смогли выявить сильнейшего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар IShowSpeed

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