iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Главный фанат Криштиану "переобулся" после гола Месси

IShowSpeed стал свидетелем дебютной победы аргентинца в Интер Майами.
Сегодня, 13:50
IShowSpeed / Instagram
IShowSpeed / Instagram

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дебютировал в составе Интер Майами.

36-летний футболист принес своей команде победу, забив шикарный гол со штрафного на последней минуте встречи.

На поединке присутствовал известный блогер IShowSpeed, который является фанатом Криштиану Роналду. 

Читай также: Наблюдали за королем: легенды мирового спорта посетили дебютный матч Месси в Интер Майами

На видео юный блогер наблюдает за штрафным в исполнении Месси. Как только мяч оказался в сетке, IShowSpeed снимает с себя футболку с имением Криштиану, под которой находится джерси Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец установил уникальный рекорд по голам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Ворскла объявила об уходе Сефери Ворскла объявила об уходе Сефери
Чемпионат мира-2023 (женщины): Англия с трудом обыграла Гаити, Япония разбила Замбию Чемпионат мира-2023 (женщины): Англия с трудом обыграла Гаити, Япония разбила Замбию
Украинский супертяж Довбыщенко сенсационно одолел непобежденного соперника Украинский супертяж Довбыщенко сенсационно одолел непобежденного соперника
Помочь журналистам

Видео

Победный гол: Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами
Победный гол: Месси отличился шикарным голом в дебютной игре за Интер Майами

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Бокс14:40
Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой
Украина14:37
Ворскла объявила об уходе Сефери
Другие страны14:32
Чемпионат мира-2023 (женщины): Англия с трудом обыграла Гаити, Япония разбила Замбию
Бокс14:30
Украинский супертяж Довбыщенко сенсационно одолел непобежденного соперника
Олимпийские виды14:28
Середа стал шестым по прыжкам с 10 метров
Бокс14:15
Гвоздик назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Другие страны13:50
Главный фанат Криштиану "переобулся" после гола Месси
Украина13:41
Шахтер возобновил переговоры о покупке бразильского вингера
Украина13:12
"Все очень серьезно": Лучший бомбардир УПЛ близок к тому, чтобы стать одноклубником Цыганкова
Легкая атлетика12:58
Геращенко и Магучих стали призерками этапа Бриллиантовой лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK