Главный фанат Криштиану "переобулся" после гола Месси
IShowSpeed стал свидетелем дебютной победы аргентинца в Интер Майами.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дебютировал в составе Интер Майами.
36-летний футболист принес своей команде победу, забив шикарный гол со штрафного на последней минуте встречи.
На поединке присутствовал известный блогер IShowSpeed, который является фанатом Криштиану Роналду.
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На видео юный блогер наблюдает за штрафным в исполнении Месси. Как только мяч оказался в сетке, IShowSpeed снимает с себя футболку с имением Криштиану, под которой находится джерси Месси.
Ранее сообщалось, что аргентинец установил уникальный рекорд по голам.
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