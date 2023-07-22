Главный фанат Криштиану "переобулся" после гола Месси

IShowSpeed стал свидетелем дебютной победы аргентинца в Интер Майами.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дебютировал в составе Интер Майами.

36-летний футболист принес своей команде победу, забив шикарный гол со штрафного на последней минуте встречи.

На поединке присутствовал известный блогер IShowSpeed, который является фанатом Криштиану Роналду.

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На видео юный блогер наблюдает за штрафным в исполнении Месси. Как только мяч оказался в сетке, IShowSpeed снимает с себя футболку с имением Криштиану, под которой находится джерси Месси.

Ранее сообщалось, что аргентинец установил уникальный рекорд по голам.

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