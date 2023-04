Звезде Миннесоты грозит тюремное заключение за удар стулом двух сотрудниц арены

Защитник Миннесоты Энтони Эдвардс был привлечен к ответственности за нападение третьей степени после того, как он, размахивая стулом, ударил двух сотрудниц арены после поражения от Денвера (109:112) в пятом матче серии, сообщает ESPN.

По данным полиции Денвера, инцидент произошел, когда Эдвардс направился в раздевалку сразу после сирены об окончании игры. По пути он схватил стул и с размахом бросил его, задев сотрудниц. Сообщается, что травмы несерьезные.

Anthony Edwards could face legal action,per @DenverSportsCom



“A law enforcement source said Edwards picked up a chair & swung it, striking a security guard…A source confirmed the incident and said both employees were injured & asked to file charges.”



