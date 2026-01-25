iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Лень внес вклад в уверенную победу Реала

12 очков, подборы и блок-шот.
Сегодня, 11:20       Автор: Валентина Чорноштан
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Накануне прошел матч баскетбольной команды Реал против Рио Бреогана.

В матче в рамках 17-го тура чемпионата Испании принял участие украинский баскетболист Алексей Лень.

Центровой провел на площадке почти 18 минут, за которые набрал 12 очков, сделал 4 подбора, 1 ассист, 1 перехват и 1 блок-шот. Он реализовал 5/9 двухочковых и 2/2 штрафных.

Благодаря такому выступлению украинца мадридская команда одержала победу со счетом 103:85.

Также результативными действиями отметился Святослав Михайлюк за Юту Джаз.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алексей Лень

Статьи по теме

Лень помог Реалу разгромить Милан Лень помог Реалу разгромить Милан
Алексей Лень рассказал о возможном участии в матчах сборной Украины Алексей Лень рассказал о возможном участии в матчах сборной Украины
Реал с Ленем выиграл Класико в Евролиге Реал с Ленем выиграл Класико в Евролиге
Реал с Ленем дожал Андорру Пустового Реал с Ленем дожал Андорру Пустового

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский масс-старты закроют этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал против МЮ, Ювентус сыграет с Наполи, Судаков и Трубин встретятся с Эштрела
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Европа14:52
Клуб АПЛ сделал третье предложение по украинскому защитнику, улучшив условия
Европа14:50
Алонсо может стать будущим главным тренером Ливерпуля
НБА14:26
Лидер Финикса выбыл из состава перед игрой с Хит
Бокс14:05
"Точно не следующий": Промоутер оценил вероятность боя Фьюри с Уордли
Теннис14:01
Свитолина обыграла россиянку на Australian Open и уверенно вышла в следующий раунд
Теннис13:42
Свитолина уверенно обыграла Андрееву и вышла в четвертьфинал AO
Биатлон13:32
Украина взяла третью медаль на юниорском Евро-2026 по биатлону
Европа13:26
Защитник Севильи вновь заинтересовал Наполи и Ювентус
НБА12:57
Нуркич установил уникальное достижение в истории Юты
Биатлон12:45
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Новом Месте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK