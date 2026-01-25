Лень внес вклад в уверенную победу Реала

Накануне прошел матч баскетбольной команды Реал против Рио Бреогана.

В матче в рамках 17-го тура чемпионата Испании принял участие украинский баскетболист Алексей Лень.

Центровой провел на площадке почти 18 минут, за которые набрал 12 очков, сделал 4 подбора, 1 ассист, 1 перехват и 1 блок-шот. Он реализовал 5/9 двухочковых и 2/2 штрафных.

Благодаря такому выступлению украинца мадридская команда одержала победу со счетом 103:85.

Также результативными действиями отметился Святослав Михайлюк за Юту Джаз.

