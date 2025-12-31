Чьи оценки выше? Как сыграли Зинченко и Миколенко в матче Ноттингем - Эвертон

Во вторник, 30 декабря, Ноттингем Форест Александра Зинченко сыграл против Эвертона Виталия Миколенко. Левые защитники Зинченко и Миколенко вышли на матч 19-го тура со старта и провели на поле по 90 минут.

За игру игрок Фореста 86 раз коснулся мяча, создал 2 момента, нанес 1 удар по воротам соперника (в створ), отдал 54 точные передачи из 63 попыток (86%), не выиграл ни одной дуэли (3 проигранные), выполнил 1 вынос мяча, 1 перехват, 5 подборов, 1 раз был обыгран и допустил 18 потерь.

В то же время украинский защитник Эвертона 54 раза коснулся мяча, не нанес ни одного удара по воротам, отдал 23 точные передачи из 33 попыток (70%), выиграл 5 дуэлей из 6 (83%), выполнил 1 отбор, сделал 9 выносов, заработал 1 фол, совершил 6 подборов и допустил 15 потерь.

По завершении поединка статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинцев. Миколенко получил 7,3 и 7,0 балла соответственно, а Зинченко - 6,4 и 6,1.

