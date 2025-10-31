iSport.ua
Спортивный врач о перспективах Зинченко в ноябрьских матчах

Риск травмы может лишить сборную Украины ключевого игрока.
Сегодня, 14:55       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Ноттингем Форест Александр Зинченко пропускает матчи АПЛ из-за травмы паха, полученной в матче Лиги Европы против Порту.

Читай также: Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался относительно того, стоит ли ожидать защитника в сборной на отборе на чемпионат мира 2026:

"Думаю, можно исключать появление Зинченко в сборной. Не думаю, что сборная будет повторять истории с приездом или вызовом очевидно неготовых игроков в надежде, что они сыграют хоть в одном из матчей.

Учитывая травму приводной мышцы, которая очень похожа на рецидив — ведь Александр только восстановился от предыдущей травмы — это может выбить игрока из игры на 4–6 недель, что сильно осложнит потенциальные выступления за сборную в ноябре.

Пока не понимаем степени травмы, задето ли сухожилие и какой план восстановления выбран. Если Дайч, главный тренер Ноттингема, говорит, что там всё надолго, то пока будем полагаться на его слова", — написал врач на своём Telegram-канале.

За этот сезон в Ноттингем Форест украинский защитник отыграл 6 матчей без результативных действий.

