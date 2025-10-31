Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца

В субботу, 1 ноября, Ноттингем Форест сыграет против Манчестер Юнайтед. Матч начнётся в 17:00.

Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч на пресс-конференции перед игрой ответил на вопрос, сыграет ли против "красных дьяволов" Александр Зинченко:

"Зинченко — пока нет. К сожалению, он выбыл дольше, чем мы сначала думали".

Напомним, что у украинского защитника травма паха, полученная в матче Лиги Европы против Порту.

Кроме украинца, вне заявки также останутся Крис Вуд (повреждение мышц), Дилан Баква (повреждение мышц), третий вратарь Ангус Ганн (колено) и Ола Айна, который продолжает восстановление после операции на подколенном сухожилии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!