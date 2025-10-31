iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца

Шон Дайч подтвердил отсутствие защитника в предстоящем матче АПЛ.
Сегодня, 11:16       Автор: Валентина Чорноштан
Шон Дайч / Getty Images
Шон Дайч / Getty Images

В субботу, 1 ноября, Ноттингем Форест сыграет против Манчестер Юнайтед. Матч начнётся в 17:00.

Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч на пресс-конференции перед игрой ответил на вопрос, сыграет ли против "красных дьяволов" Александр Зинченко:

"Зинченко — пока нет. К сожалению, он выбыл дольше, чем мы сначала думали".

Напомним, что у украинского защитника травма паха, полученная в матче Лиги Европы против Порту.

Кроме украинца, вне заявки также останутся Крис Вуд (повреждение мышц), Дилан Баква (повреждение мышц), третий вратарь Ангус Ганн (колено) и Ола Айна, который продолжает восстановление после операции на подколенном сухожилии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест Александ Зинченко Шон Дайч

Статьи по теме

Ноттингем уверенно разобрался с Порту Ноттингем уверенно разобрался с Порту
Шон Дайч возглавил Ноттингем Шон Дайч возглавил Ноттингем
Чемпион Англии с Манчестер Сити стал кандидатом в тренеры Ноттингема Чемпион Англии с Манчестер Сити стал кандидатом в тренеры Ноттингема
Синнер оценил своё физическое состояние перед встречей с Шелтоном Синнер оценил своё физическое состояние перед встречей с Шелтоном

Видео

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Теннис14:07
Синнер оценил своё физическое состояние перед встречей с Шелтоном
Украина13:50
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Европа13:38
Лунин может сыграть с Валенсией. Реал подаёт повторную апелляцию
Европа13:05
Тен Хаг может вернуться в АПЛ
Украина13:04
Вернидуб – о предстоящем классическом: "Будет тяжелый матч"
Европа12:39
Дисциплинарный комитет чемпионата Франции наказал защитника Страсбура за жесткий фол
Европа12:33
Барселона проведет открытую тренировку на домашней арене
Европа12:09
Бывший игрок Атлетико раскритиковал поведение Винисиуса в класико
Формула 111:43
Команда Мерседес объяснила ошибки в стратегии на гонке в Мексике
Европа11:16
Выйдет ли Зинченко против МЮ? Тренер Ноттингем Форест - о возвращении украинца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK