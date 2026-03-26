Ярмолюк: Выход на ЧМ означал бы для нас, как для команды, очень многое

Хавбек Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк прокомментировал предстоящий матч против Швеции.

Украинец пообещал сделать все возможное, чтобы выйти на чемпионат мира. Для команды и страны это многое значить.

Я был совсем ребенком, когда Украина играла на чемпионате мира. Тогда я посмотрел несколько матчей и не мог поверить, что однажды сам смогу играть в футбол и выступать за национальную сборную.

Выход на ЧМ значил бы очень много для нас как для команды, так и для людей в Украине, которые смотрят наши игры. Это было бы чем-то особенным, поэтому мы сделаем все возможное