iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ярмолюк: Выход на ЧМ означал бы для нас, как для команды, очень многое

Сборная обещает приложить все силы.
Сегодня, 19:40       Автор: Андрей Безуглый
Егор Ярмолюк / Getty Images

Хавбек Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк прокомментировал предстоящий матч против Швеции.

Украинец пообещал сделать все возможное, чтобы выйти на чемпионат мира. Для команды и страны это многое значить.

Это очень много значит для меня. Играть за великую страну, особенно в такое время, — это большая честь. Мы будем бороться и сделаем всё, что в наших силах.

Я был совсем ребенком, когда Украина играла на чемпионате мира. Тогда я посмотрел несколько матчей и не мог поверить, что однажды сам смогу играть в футбол и выступать за национальную сборную.

Выход на ЧМ значил бы очень много для нас как для команды, так и для людей в Украине, которые смотрят наши игры. Это было бы чем-то особенным, поэтому мы сделаем все возможное

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК

Видео

Популярное на сайте

Последние новости

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK