Ярмолюк: Выход на ЧМ означал бы для нас, как для команды, очень многое
Хавбек Брентфорда и сборной Украины Егор Ярмолюк прокомментировал предстоящий матч против Швеции.
Украинец пообещал сделать все возможное, чтобы выйти на чемпионат мира. Для команды и страны это многое значить.
Это очень много значит для меня. Играть за великую страну, особенно в такое время, — это большая честь. Мы будем бороться и сделаем всё, что в наших силах.
Я был совсем ребенком, когда Украина играла на чемпионате мира. Тогда я посмотрел несколько матчей и не мог поверить, что однажды сам смогу играть в футбол и выступать за национальную сборную.
Выход на ЧМ значил бы очень много для нас как для команды, так и для людей в Украине, которые смотрят наши игры. Это было бы чем-то особенным, поэтому мы сделаем все возможное
