Защитник Реала вскоре вернется к тренировкам спустя полгода

Ферлан Менди готовится к возвращению.
Вчера, 20:50       Автор: Андрей Безуглый
Ферлан Менди / Getty Images
Ферлан Менди / Getty Images

Защитник Реала Ферлан Менди близок к возвращению, пишет The Athletic.

Напомним, что француз получил разрыв сухожилия в матче с Барселоной 26 апреля.

Вскоре игрок перенес операцию и начал процесс восстановления. Ожидалось, что это займет 10-12 недель.

Сейчас же тренерский штаб намерен увеличить нагрузки и допустить игрока к групповым тренировкам.

Когда именно Ферлан Менди сможет сыграть - пока неизвестно.

Ранее также сообщалось, что капитан Арсенала пропустит минимум шесть матчей.

