Усик вышел на поле в матче Полесье - Ванкувер

Боксер принял участие в товарищеском матче.
Сегодня, 14:46       Автор: Василий Войтюк
Александр Усик
Александр Усик

Чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дебютировал в футбольном сезоне в составе Полесья. 

Житомирский клуб в рамках подготовки ко второй части сезона проводит товарищеский матч против канадского Ванкувера.

Усик вышел на поле на замену на 75-й минуте встречи.

Напомним, что это не первый матч легендарного боксера, он дебютировал в составе Полесья еще в 2022 году, также в рамках тренировочного сбора.

