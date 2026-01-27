iSport.ua
Манчестер Юнайтед потерял на длительный срок основного защитника

Патрик Доргу угодил в лазарет с повреждением подколенного сухожилия.
Сегодня, 15:49       Автор: Игорь Мищук
Патрик Доргу / Getty Images
Патрик Доргу / Getty Images

Тренерский штаб Манчестер Юнайтед не сможет рассчитывать на своего основного защитника Патрика Доргу более двух месяцев.

21-летний футболист получил травму в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с Арсеналом (3:2), в котором он отличился голом и был вынужденно заменен на 81-й минуте встречи.

Читай также: Манчестер Юнайтед обыграл Арсенал

Как сообщает The Athletic, датскому защитнику диагностировали повреждение подколенного сухожилия, а травма оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

По информации источника, на восстановление игроку потребуется около десяти недель.

В текущем сезоне Доргу провел за Манчестер Юнайтед во всех турнирах 24 матча, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед распрощается с основным полузащитником по завершении сезона.

