iSport.ua
Русский Українська

"Знаем, как это произошло": Менеджер Паркера высказался о проваленном тесте на наркотики

Представитель боксер заверил, что вскоре будут обнародованы все детали скандального инцидента.
Вчера, 23:28       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера, высказался о ситуации со своим клиентом, который сдал положительный тест на наркотики в день боя с Фабио Уордли.

Представитель новозеландского боксера сообщил, что через несколько недель станут известны все подробности случившегося.

Читай также: Джозеф Паркер - о положительном тесте на допинг: "Получаешь сюрприз и шок"

"У Паркера все хорошо. Я только недавно был с ним. Он в хорошем расположении духа. Он был заражен. Мы знаем, как это произошло. В нужный момент все все узнают. Очень скоро эта информация станет публичной. После этого к Джо отнеслись очень строго.

Мы знаем, что это попало в его организм, но очевидно, что он не принимал это. Нужно быть сумасшедшим человеком, чтобы сделать это в тренировочном лагере, не так ли? Необходимо несколько недель - и все все узнают", - сказал Браун в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер также высказался о проваленном Паркером тесте на наркотики.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер

Статьи по теме

Джозеф Паркер - о положительном тесте на допинг: "Получаешь сюрприз и шок" Джозеф Паркер - о положительном тесте на допинг: "Получаешь сюрприз и шок"
"Не удивила": Усик оценил победу Уордли над Паркером "Не удивила": Усик оценил победу Уордли над Паркером
"Меня это шокировало": Промоутер высказался о проваленном Паркером тесте на наркотики "Меня это шокировало": Промоутер высказался о проваленном Паркером тесте на наркотики
"Сотрудничаю со следствием": Паркер сделал первое заявление после проваленного теста на наркотики "Сотрудничаю со следствием": Паркер сделал первое заявление после проваленного теста на наркотики

Видео

Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Европа00:24
Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон
Вчера, 23:52
Европа23:52
Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино
Бокс23:28
"Знаем, как это произошло": Менеджер Паркера высказался о проваленном тесте на наркотики
Европа22:59
Довбик вернулся в общую группу после травмы
Европа22:30
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Биатлон21:51
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса заболела коронавирусом
Европа21:10
Гол Малиновского помог Дженоа обыграть Удинезе
Лига Чемпионов20:50
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
Европа20:32
Реал потерял на длительный срок ключевого защитника
Европа19:55
Малиновский забил второй в сезоне гол за Дженоа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK