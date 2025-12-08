"Знаем, как это произошло": Менеджер Паркера высказался о проваленном тесте на наркотики

Представитель боксер заверил, что вскоре будут обнародованы все детали скандального инцидента.

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера, высказался о ситуации со своим клиентом, который сдал положительный тест на наркотики в день боя с Фабио Уордли.

Представитель новозеландского боксера сообщил, что через несколько недель станут известны все подробности случившегося.

"У Паркера все хорошо. Я только недавно был с ним. Он в хорошем расположении духа. Он был заражен. Мы знаем, как это произошло. В нужный момент все все узнают. Очень скоро эта информация станет публичной. После этого к Джо отнеслись очень строго.

Мы знаем, что это попало в его организм, но очевидно, что он не принимал это. Нужно быть сумасшедшим человеком, чтобы сделать это в тренировочном лагере, не так ли? Необходимо несколько недель - и все все узнают", - сказал Браун в комментарии iFL TV.

Ранее промоутер также высказался о проваленном Паркером тесте на наркотики.

