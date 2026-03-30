iSport.ua
Русский Українська

"Будет большой бой": Промоутер сообщил, когда Итаума проведет следующий поединок

Представитель британца считает, что уже в этом году он получит титульный шанс.
Сегодня, 17:58       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы, высказался о его дальнейшей карьере после победы над Джермейном Франклином.

Представитель британского боксера пообещал устроить ему в июле большой бой и считает, что уже в этом году его подопечный может побороться за чемпионский титул.

"Вероятно, он снова подерется в июле, и мы объявим имя соперника. Мы сядем и посмотрим на несколько боев. Итаума - первый номер рейтинга WBO и WBA. На протяжении следующих нескольких месяцев пройдет много боев, и мы о чем-то договоримся. Не волнуйтесь, это будет большой бой, поскольку Итаума - большой боец.

Александр Усик подерется в мае в Египте. После этого боя ему назначат обязательную защиту титула WBC против Агита Кабайела. Если он не захочет ее проводить, то его лишат титула, и затем защиту пояса ему назначит следующая организация. Он должен драться с обязательными претендентами, они здесь ради этого. Я вполне уверен, что в этом году Итаума подерется за чемпионский титул", - приводит слова Уоррена Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что WBO рекомендовала Итауму как нового претендента на чемпионский пояс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Мозес Итаума

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK