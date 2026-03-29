iSport.ua
Русский Українська

WBO рекомендовал нового претендента на чемпионский пояс

Мозес Итаума подтвердил свой статус.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Мозес Итаума / Getty Images

Президент WBO Густаво Оливери рекомендовал нового претендента на чемпионский пояс.

Им стал британец Мозес Итаума, который накануне отправил в нокаут Джермейна Франклина.

По словам Оливери, Итаума является восходящей звездой дивизиона и готов к сразиться за титул чемпиона мира.

Учитывая нынешнее положение Мозеса Итаумы как претендента № 1 в мировом рейтинге WBO и победу нокаутом над претендентом мирового рейтинга Джермейном Франклином, защитив свой межконтинентальный чемпионский титул WBO в тяжелом весе, он еще раз подтвердил свой статус восходящей звезды в этом дивизионе

Напомним, что сейчас чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе является Фабио Уордли. Хотя сам Итаума заявил, что хотел бы боя против Усика или Хрговича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мозес Итаума

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK