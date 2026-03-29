Джейк Пол замахнулся на бой с гегемоном супертяжёлого дивизиона

Блогер и боксер Джейк Пол поделился информацией о том, что рассчитывает на бой по правилам ММА с Александром Усиком.

Это определённо серьёзно, но посмотрим, что получится. Сначала мне нужно начать тренироваться. В жизни слишком много предстоит сделать.

Также он высказался о бое с младшим братом Тайсона Фьюри.

"Бой с Томми Фьюри? Мы столько раз пытались договориться с семьёй Фьюри, и они просто полные идиоты. Мне не нужно обеспечивать кому-то жизнь, никто не слышал о Томми Фьюри. Я больше не пытаюсь вести с ним переговоры. Вот и всё", — цитирует американца Sky Sports.

Добавим, что накануне прошёл бой Мозеса Итаумы против Джермайна Франклина в Манчестере, Англия.

