Мозес Итаума досрочно победил Франклина

В пятом раунде бой закончился нокаут апперкотом.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Мозес Итаума и Джермейн Франклин / Getty Images

В ночь на 29 марта прошёл бой Мозес Итаума против Джермейна Франклина в Манчестере, Англия.

В самом начале боя британский супертяжеловес запутывал соперника работой по этажам. Для 21-летнего боксёра этот поединок стал первым с 2023 года, в котором он провёл в ринге больше двух трёхминутных раундов.

Была заметна разница в работе рук и футворке. В третьем раунде Мозес нанёс правый оверхенд, которым отправил Джермейна на канвас, но американец сумел подняться на ноги.

После инцидента старший на 11 лет оппонент решил прибавить в активности, однако недолго инициатива была на стороне Франклина. В пятом раунде Мозес нанёс точный апперкот левой, а затем короткий правый хук, после которого Франклин упал на настил лицом вниз, и рефери остановил бой.

Добавим, что Итаума оформил свой 12-й нокаут в карьере, а для Джермейна это третье поражение. Ранее он проиграл соотечественникам Мозеса — Энтони Джошуа и Диллиану Уайту, однако им уступил по очкам.

