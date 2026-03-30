iSport.ua
Русский Українська

Уоррен готов организовать бой Усика против восходящей звезды хэвивейта

Уверен, что это событие соберёт 5-6 Уэмбли.
Сегодня, 11:00       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Накануне прошёл бой Мозеса Итаумы, в котором ему удалось победить Джермайна Франклина. После боя на боксёров ожидала пресс-конференция, на которой журналист спросил, хочет ли Итаума выйти на ринг с двукратным абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком.

На вопрос ответил промоутер бойца Фрэнк Уоррен, заявив, что мечтает организовать бой своего клиента с украинским боксёром и даже поделился, где именно он видит этот поединок.

Я готов сделать этот бой уже следующим. Мне нравится Усик… Когда вы смотрите на Усика, то видите его чемпионские пояса. Видите его резюме. У него впереди бой с кикбоксёром… Денежный бой… Удачи ему, но, понятно, что мы хотим больших боёв.

"Он сам тоже говорил, что хочет участвовать в самых больших боях. Как вы думаете, Итаума и Усик заполнят стадион Уэмбли? Я считаю, что они заполнят 5–6 стадионов Уэмбли… Причём прямо сейчас", — приводят слова бизнесмена BoxingScene.

Тем временем WBO рекомендовал нового претендента на чемпионский пояс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

Уоррен - об Фьюри: "Кондиции уже не будут прежними" Уоррен - об Фьюри: "Кондиции уже не будут прежними"
Усик может потерять титул в случае отказа от боя с Кабайелом Усик может потерять титул в случае отказа от боя с Кабайелом
Промоутер рассказал, когда Итаума получит титульный бой Промоутер рассказал, когда Итаума получит титульный бой
Промоутер очертил сроки следующего боя Фьюри после ближайшего поединка с россиянином Промоутер очертил сроки следующего боя Фьюри после ближайшего поединка с россиянином

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

Европа14:34
Интер планирует трансферы защитников
Теннис13:55
Синнер выиграл Мастерс и сравнялся с Надалем
Европа13:30
Тоттенхэм ведёт решающие переговоры с бывшим тренером Брайтона
ММА12:53
Босс UFC Уайт заявил о камбэке Конора Макгрегора
Украина12:27
Легенда Шахтера проводит юбилейный 20-й сезон
НХЛ11:54
Люк Тардиф объявил о завершении срока на посту президента IIHF
Украина11:29
Названа бригада арбитров на матч Украина - Албания
Бокс11:00
Уоррен готов организовать бой Усика против восходящей звезды хэвивейта
Европа10:35
Барселона обратился к сборной Испании с просьбой не перегружать их лидера
Формула 110:07
Хэмилтон резко высказался о влиянии гонщиков на регламент
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK