Уоррен готов организовать бой Усика против восходящей звезды хэвивейта

Накануне прошёл бой Мозеса Итаумы, в котором ему удалось победить Джермайна Франклина. После боя на боксёров ожидала пресс-конференция, на которой журналист спросил, хочет ли Итаума выйти на ринг с двукратным абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком.

На вопрос ответил промоутер бойца Фрэнк Уоррен, заявив, что мечтает организовать бой своего клиента с украинским боксёром и даже поделился, где именно он видит этот поединок.

Я готов сделать этот бой уже следующим. Мне нравится Усик… Когда вы смотрите на Усика, то видите его чемпионские пояса. Видите его резюме. У него впереди бой с кикбоксёром… Денежный бой… Удачи ему, но, понятно, что мы хотим больших боёв.

"Он сам тоже говорил, что хочет участвовать в самых больших боях. Как вы думаете, Итаума и Усик заполнят стадион Уэмбли? Я считаю, что они заполнят 5–6 стадионов Уэмбли… Причём прямо сейчас", — приводят слова бизнесмена BoxingScene.

