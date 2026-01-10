Ральф Шумахер - о споре Хэмилтона с критиками: Он прав - но...

Накануне на семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона обрушились обвинения за его участие в сезоне-2025, на что британец ответил на фоне негативных высказываний о нем, что его критики "даже не его уровня", чтобы осуждать пилота.

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал слова Хэмилтона касательно замечаний в его адрес:

Мне кажется интересным это заявление о том, что его осуждают только те, кто никогда не был столь же успешен. В целом он прав, но ему бы не помешало заняться небольшим самоанализом.

Напомним, в минувшем сезоне семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ни разу не поднялся на подиум за 24 этапа, заняв в общем зачете шестое место.

К слову, Феррари представили новую машину для сезона 2026, они заменят неудачный SF-25 на SF-26.

