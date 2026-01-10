iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ральф Шумахер - о споре Хэмилтона с критиками: Он прав - но...

Предложил самоанализ британцу.
Сегодня, 14:51       Автор: Валентина Чорноштан
Ральф Шумахер / Getty Images
Ральф Шумахер / Getty Images

Накануне на семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона обрушились обвинения за его участие в сезоне-2025, на что британец ответил на фоне негативных высказываний о нем, что его критики "даже не его уровня", чтобы осуждать пилота.

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал слова Хэмилтона касательно замечаний в его адрес:

Мне кажется интересным это заявление о том, что его осуждают только те, кто никогда не был столь же успешен. В целом он прав, но ему бы не помешало заняться небольшим самоанализом.

Напомним, в минувшем сезоне семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ни разу не поднялся на подиум за 24 этапа, заняв в общем зачете шестое место.

К слову, Феррари представили новую машину для сезона 2026, они заменят неудачный SF-25 на SF-26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ральф Шумахер Льюс Хэмилтон

Статьи по теме

Феттель дал Хэмилтону совет для успеха в Феррари Феттель дал Хэмилтону совет для успеха в Феррари
"Прижимной силы почти не было": Хэмилтон вспомнил технические изменения в Ф1 "Прижимной силы почти не было": Хэмилтон вспомнил технические изменения в Ф1
Ральф Шумахер нашел для Ред Булл замену Марко Ральф Шумахер нашел для Ред Булл замену Марко
Льюис Хэмилтон объяснил, почему не жалеет о переходе в Феррари Льюис Хэмилтон объяснил, почему не жалеет о переходе в Феррари

Видео

ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: аллей-уп Мюррея-Бойлса после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: четвертый этап Кубка мира в Оберхофе продолжится мужским пасьютом и женской эстафетой
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ванат и Цыганков сразятся с Осасуной, Галатасарай встретится с Фенербахче
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Другие страны15:45
Кубок африканских наций-2025: Алжир будет противостоять Нигерии, Египет встретится с Кот-д'Ивуаром в 1/4 финала
Европа15:30
Астон Вилла готова вернуть в АПЛ хавбека сборной Англии
Европа14:52
Ювентус получил вариант с сыном легенды Милана
Формула 114:51
Ральф Шумахер - о споре Хэмилтона с критиками: Он прав - но...
Европа14:28
Хаби Алонсо поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании с Барселоной
Снукер14:14
Бойко победно начал квалификацию к Welsh Open
Теннис14:07
Костюк накануне решающего матча в Брисбене: Я не ощущаю давления
Биатлон13:43
Джакомель выиграл пасьют в Оберхофе, Пидручный прорвался в десятку
Олимпийские игры13:37
Первый матч на арене Олимпиады-2026 в Милане завершился форс-мажором из-за льда
Европа13:17
Зима сорвала два поединка тура Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK