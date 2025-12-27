"Прижимной силы почти не было": Хэмилтон вспомнил технические изменения в Ф1
Оценил болиды разных эпох и поделился опасениями перед новым сезоном.
Пилот Феррари Льюис Хэмилтон поделился мыслями о болидах, на которых ездил, и о смене технических эпох.
Макларен 2009 – помню первый день года на базе. Нам сказали, что правила предполагают снижение прижимной силы на 50 процентов, и команда построила болид, у которого прижимная сила была на 50 процентов меньше. Мы приехали на первые тесты, и прижимной силы почти не было – мы оказались далеко позади. Так что я многому научился благодаря этому опыту.
Хэмилтон назвал лучшие годы в своей карьере.
2014-й в Мерседесе был невероятно захватывающим. В том числе потому, что я оказался в новой команде и видел потрясающую работу, проделанную в предыдущие годы, особенно над мотором. Также 2017-й был классным: болид стал больше и шире. Машина выглядела массивнее, и прижимной силы стало больше.
Семикратный чемпион также поделился пожеланием перед сезоном 2026:
Это поколение – пожалуй, худшее, я бы сказал, и я молюсь, чтобы следующее не оказалось ещё хуже.
Добавим, чтоинженер Ферстаппена может получить неожиданное повышение.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!