Феррари представила новую машину для сезона 2026

SF-26 заменит неудачный SF-25.
Сегодня, 08:07       Автор: Валентина Чорноштан
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари представила название нового болида.

На своей официальной странице в Instagram Скудерия опубликовала видео-тизер названия болида для предстоящего сезона-2026 - SF-26.

Как ранее сообщалось, SF-26 будет кардинально отличаться от SF-25. Во-первых, в новом болиде изменилась задняя подвеска, что может немного повысить устойчивость машины. Также теперь при загрузке в поворотах передние колеса не будут приводить к нестабильному поведению задней части машины.

Напомним, в минувшем сезоне семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ни разу не поднялся на подиум за 24 этапа, заняв в общем зачете шестое место. Его напарник, который побывал на подиуме, однако не одержал ни одной победы за первое место, по итогам сезона финишировал пятым.

Добавим, что все команды определились с датами презентаций новых болидов на 2026 год.

