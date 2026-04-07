Тедди Атлас - о бое Фьюри против Махмудова: "Атаки могут быть нерегулярными"

Считает, что бой Тайсона с расиянином может разочаровать фанатов.

Бывший тренер и экс-комментатор Тедди Атлас поделился своими мыслями касательно боя, который пройдет на этой неделе между Тайсоном Фьюри и Арсланбеком Махмудовым.

Атаки Тайсона могут быть непоследовательными и нерегулярными. Временами он может переходить к тактике "ударил - заклинчевал": выбросил один-два удара и взял паузу. А это значит, что будет истекать время - секунды, минуты, раунды.

"Махмудов - идеальный оппонент для этого этапа карьеры: Если окажется, что от него ещё что-то осталось, тогда этот бой превратится в тренировку на меткость", - заявил Атлас в своем подкасте.

Напомним, бой пройдет в Лондоне, Англия, 11 апреля.

Тем временем Фьюри раскрыл неожиданный план на бой с россиянином.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!