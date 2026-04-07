Компани - о четвертьфинале ЛЧ: "Это самый сложный выездной матч"

О сильнейшей версии Реала и шансах Баварии на выезде.
Сегодня, 12:08       Автор: Валентина Чорноштан
Венсан Компани / Getty Images
Главный тренер Баварии Венсан Компани ответил на вопросы журналистов касательно выездного матча против мадридского Реала в рамках Лиги чемпионов.

Мы должны подготовиться к лучшей версии Реала, той, что играла против Манчестер Сити. Они по-прежнему одна из сильнейших команд Европы. Вероятно, это самый сложный выездной матч в Лиге чемпионов. Мы хотим победить здесь завтра.

Также наставник заявил о готовности Кейна принять участие в игре на Сантьяго Бернабеу.

Гарри знает, насколько важен этот матч. Он также должен решить, готов ли выйти в стартовом составе. Посмотрим, как всё сложится.

Ранее Киммих оценил шансы Баварии в игре против Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Камавинга может покинуть Реал Камавинга может покинуть Реал
Киммих оценил шансы Баварии в игре против Реала Киммих оценил шансы Баварии в игре против Реала
Бавария получает важное усиление перед матчем ЛЧ Бавария получает важное усиление перед матчем ЛЧ
Реал с капитаном Луниным неожиданно уступил аутсайдеру Ла Лиги Реал с капитаном Луниным неожиданно уступил аутсайдеру Ла Лиги

Видео

Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой
Уайлдер столкнулся с Джошуа после победы над Чисорой и вызвал на бой

