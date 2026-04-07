Компани - о четвертьфинале ЛЧ: "Это самый сложный выездной матч"
О сильнейшей версии Реала и шансах Баварии на выезде.
Главный тренер Баварии Венсан Компани ответил на вопросы журналистов касательно выездного матча против мадридского Реала в рамках Лиги чемпионов.
Мы должны подготовиться к лучшей версии Реала, той, что играла против Манчестер Сити. Они по-прежнему одна из сильнейших команд Европы. Вероятно, это самый сложный выездной матч в Лиге чемпионов. Мы хотим победить здесь завтра.
Также наставник заявил о готовности Кейна принять участие в игре на Сантьяго Бернабеу.
Гарри знает, насколько важен этот матч. Он также должен решить, готов ли выйти в стартовом составе. Посмотрим, как всё сложится.
