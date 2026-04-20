Моуринью объяснил, почему Судаков не вышел на поле в матче со Спортингом

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал победу над Спортингом (2:1) в 30-м туре чемпионате Португалии и рассказал, почему не выпустил на поле в этом матче полузащитника Георгия Судакова.

Наставник "орлов" объяснил свое решение особенностями игры украинского хавбека.

"У Спортинга четыре, пять, шесть игроков, которые атакуют из глубины, и я хотел, чтобы наши полузащитники контролировали эти перемещения. Для этого мне был нужен еще один полузащитник, который закрывал бы центральную зону, когда команда опускается ниже, чтобы мы сохраняли компактность.

Рафа Силва и Судаков - это две "десятки", которые по своей природе этого не делают. Они хорошо прессингуют впереди, но не контролируют пространство за спиной. Баррейро это делает, и я знал, что он справится очень хорошо. Даже при равном счете я не хотел менять эту организацию", - приводит слова Моуринью официальный сайт Бенфики.

Ранее сообщалось, что Бенфика рассматривает вариант продажи Судакова.

