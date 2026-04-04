Саутгемптон - Арсенал 2:1: обзор матча и результат игры 04.04.2026

В субботу, 4 апреля, Саутгемптон принимал на своем поле Арсенал в матче четвертьфинала Кубка Англии.

Лидер английской Премьер-лиги прекратил борьбу за кубковый трофей, не сумев справиться с представителем Чемпионшипа и потерпев поражение со счетом 1:2.

Саутгемптон повел в противостоянии на 35-й минуте благодаря голу Росса Стюарта, который успешно завершил контратаку своей команды.

В середине второго тайма Арсеналу удалось отыграться усилиями Виктора Дьекереша, который забил спустя восемь минут после выхода на замену. Однако победа в этом поединке все же осталась за хозяевами поля. На 85-й минуте Шей Чарльз, который также незадолго до этого появился на поле со скамейки запасных, отличился результативным ударом и вырвал для "святых" путевку в полуфинал.

Ранее в 1/2 финала Кубка Англии также вышли Манчестер Сити, который разгромил со счетом 4:0 Ливерпуль, и Челси, который нанес сокрушительное поражение 0:7 представителю третьего дивизиона Порт Вейл.

Последний полуфиналист национального кубка определится в поединке Вест Хэм - Лидс.

Статистика матча Саутгемптон - Арсенал 1/4 финала Кубка Англии

Саутгемптон - Арсенал 2:1

Голы: Стюарт, 35, Чарльз, 85 - Дьекереш, 68

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 1.77

Владение мячом: 36% - 64%

Удары: 8 - 23

Удары в створ: 4 - 7

Угловые: 4 - 9

Фолы: 9 - 11

Саутгемптон: Перец - Бри, Гарвуд-Беллис, Вуд, Мэннинг (Кварши, 90+7) - Брэгг (Чарльз, 76), Яндер - Феллоуз, Азаз, Сиенза (Эдози, 71) - Стюарт (Ларин, 70).

Арсенал: Кепа - Уайт, Москера, Габриэл (Салиба, 73), Льюис-Скелли (Калафиори, 60) - Эдегор (Мадуэке, 61), Нергор - Доуман, Хаверц (Субименди, 79), Мартинелли - Жезус (Дьекереш, 60).

Предупреждения: Мэннинг, Яндер - Мартинелли.

