Ахметов впервые за 12 лет посетил матч Шахтера

В четверг, 9 апреля, Шахтер проводит свой матч четвертьфинала Лиги конференций против нидерландского АЗ.

Поединок проходит в польском Кракове на Городском стадионе имени Хенрика Реймана, а эту игру посетил президент донецкого клуба Ринат Ахметов. Это его первое появление на матче "горняков" за последние 12 лет.

Читай также: Матч Шахтер - АЗ начался с минуты молчания в память о Луческу

Предыдущий раз Ахметов присутствовал на матче команды 2 мая 2014 года, когда Шахтер в поединке чемпионата Украины принимал на Донбасс Арене мариупольский Ильичевец (3:1). Тот матч был последним для "горняков" в Донецке.

Ранее Ахметов также посетил церемонию прощания с бывшим тренером Шахтера Мирчей Луческу.

