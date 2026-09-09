У Наполи снова дисциплинарные проблемы

Наполи снова испытывает проблему с дисциплиной состава, пишет Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне клуб был вынужден отстранить Ромелу Лукаку, теперь же был отстранен Ноа Ланг.

В прошлом сезоне нидерландец уходил в аренду в Галатасарай из-за конфликта Антонио Конте. Но с новым тренером не задалось.

В качестве меры наказания Наполи принял решение отстранить игрока на матч с Арсеналом.

Однако по словам спортивного директора клуба Джованни Манны, Ланг уже принес свои извинения и вскоре вернется в состав.

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик выбыл на долгий срок.

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