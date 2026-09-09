iSport.ua
Русский Українська
Футбол

У Наполи снова дисциплинарные проблемы

Ноа Ланг отстранен от матча.
Сегодня, 22:35       Автор: Андрей Безуглый
Ноа Ланг / Getty Images
Ноа Ланг / Getty Images

Наполи снова испытывает проблему с дисциплиной состава, пишет Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне клуб был вынужден отстранить Ромелу Лукаку, теперь же был отстранен Ноа Ланг.

В прошлом сезоне нидерландец уходил в аренду в Галатасарай из-за конфликта Антонио Конте. Но с новым тренером не задалось.

В качестве меры наказания Наполи принял решение отстранить игрока на матч с Арсеналом.

Однако по словам спортивного директора клуба Джованни Манны, Ланг уже принес свои извинения и вскоре вернется в состав.

Ранее также сообщалось, что Михаил Мудрик выбыл на долгий срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ферстаппен снова призвал Формулу-1 вернутся к V8 Ферстаппен снова призвал Формулу-1 вернутся к V8
Барселона легко разгромила Фейеноорд на старте Лиги чемпионов Барселона легко разгромила Фейеноорд на старте Лиги чемпионов
Мудрик пропустит следующий месяц Мудрик пропустит следующий месяц
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 1-й тур Лиги чемпионов, матчи Ливерпуля, ПСЖ, Наполи против Арсенала
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров
Лига чемпионов: Реал справился с Интером, Манчестер Сити обыграл Порту, победы Боруссии Д, Бетиса и Астон Виллы
просмотров

Последние новости

Формула 123:20
Ферстаппен снова призвал Формулу-1 вернутся к V8
Европа22:35
У Наполи снова дисциплинарные проблемы
Европа21:45
Барселона легко разгромила Фейеноорд на старте Лиги чемпионов
Европа21:15
Мудрик пропустит следующий месяц
Европа20:50
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Формула 120:15
Ред Булл подписал сына чемпиона мира
Европа19:25
Сборная Аргентины получила нового капитана
Формула 118:40
Мерседес решился на неожиданный шаг
Теннис17:50
Мужская сборная Украины по теннису назвала состав на Кубок Дэвиса
Киберспорт17:20
NaVi легко прошли в гранд-финал EPL Masters II
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK