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Автоспорт

Ферстаппен снова призвал Формулу-1 вернутся к V8

Пилот раскритиковал нынешние болиды.
Сегодня, 23:20       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен снова заявил, что серия должна вернуться на двигатели V8.

Нидерландец уже давно критикует современные болиды, и в очередной раз перед журналистами высказался в пользу классических ДВС.

В этот раз Макс также напомнил фанатам об эмоциях, которые вызывали старые двигатели.

Нужно вернуться к V8 – уже хотя бы ради управляемости. Когда садишься за руль старых машин, просто невозможно представить, насколько иначе двигатель реагирует на газ, насколько лучше им управлять. И насколько ужасно все стало сейчас по сравнению с обычным V8.

Турбогибридные силовые установки 2025 года по ощущениям тоже ужасны по сравнению с V8. V8 намного лучше. С ним машина гораздо свободнее, легче. А современные машины стали такими тяжелыми.

Вспомните эмоции от V8, от V10 в прежние времена, когда я был ребенком. Ты просто ходишь по трассе, слышишь, как эти машины выезжают, – и у тебя мурашки по коже. И неважно, что они едут 300 км/ч, а не 350 или 360, как иногда сейчас

Ранее также сообщалось, что Ред Булл подписал сына чемпиона мира.

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