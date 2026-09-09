Ливерпуль в непростом матче обыграл Атлетико

Мерсисайдцы хорошо стартовали в Лиге чемпионов.

В среду, 9 августа, Ливерпуль принимал дома Атлетико в рамках 1-го тура Лиги чемпионов.

Гостям хватило 15 минут, чтобы открыть счет. Льоренте отличным дальним ударом забил первый гол в матче.

Мадридцы вели вплоть до конца тайма в довольно напряженной. Но после углового Ливерпуль смог воспользоваться ситуацией и сравнять счет.

Со стартом второго тайма Ливерпуль смог выйти вперед после отличного удара Маккаллистера. После этого хозяева отдали инициативу сопернику и просто уверенно довели матч до победы.

Ливерпуль - Атлетико 2:1

Голы: Собослай, 40, Маккаллистер, 50 - Льоренте, 17

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